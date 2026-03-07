Церковный праздник 7 марта: почему сегодня одна из важных дат в календаре

7 марта по новому стилю православные отмечают день памяти иконы Божией Матери "Споручница грешных". Также в этот день в храмах проходит родительская суббота второй недели Великого поста.

Приметы 7 марта. Фото: из открытых источников

В православный праздник 7 марта верующие обращаются с молитвами к Богородице перед иконой "Споручница грешных" — просят избавить от болезней, эпидемий, скорби, отчаяния, защитить от недоброго. Слово "споручница" означает "поручительница" — то есть, Богородица выступает как поручительница перед Сыном за всех, кто к Ней обращается.

В родительскую субботу день по традиции посещают церковь, ставят свечи за упокой усопших, приносят постные продукты на помин — хлеб, растительное масло, сахар, фрукты. Но главное – это молитва. Те, кто по какой-либо причине не могут пойти в храм, могут помолиться дома, своими словами.

В народе день называют Павел Капельник – с крыш капает талая вода, а вместе с ней, по народным поверьям, смываются тяжкие грехи. Праздник сопровождается и бытовыми обычаями: после церкви многие готовят обед, за которым поминают близких.

В православный праздник 7 марта запрещается ругаться, желать зла, сплетничать, отказывать в помощи и поддаваться унынию. Церковь осуждает лень, ложь, зависть и жадность. Продолжается Великий пост.

Сегодня не стоит заниматься тяжелой физической работой, предаваться унынию, устраивать шумные поминальные застолья, а также оставлять продукты на кладбище — лучше отдать их как милостыню кому-либо из живых.

Приметы этого дня помогали нашим предкам ориентироваться в погоде, следить за урожаем и предугадывать весенние перемены. Если день выдался солнечный — ближайшие 40 дней тоже будут теплыми, а если холодно — ожидай еще 40 морозных дней до конца весны. Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде. Жаворонки прилетели — весна будет теплой. Чем больше сосулек свисает с крыш — тем щедрее будет урожай.

С Павла Капельника начинается настоящая весна, но холода еще возможны. Поэтому и говорят: "С крыш капает, а за нос цапает".

По народным приметам в этот день нежелательно пересаживать цветы или сажать что-либо: считается, что растения не приживутся.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 6 марта: что нужно было сделать в этот день, чтобы набраться сил.



