Церковне свято 4 лютого: найсуворіші заборони дня

14 лютого у новому церковному календарі – день пам'яті рівноапостольного Кирила, просвітителя слов'ян та творця першої слов'янської абетки, яку він розробив разом зі своїм братом Мефодієм. У цей же день в православних храмах проходить перша Вселенська батьківська субота (М'ясопусна).

Перед образом святого Кирила моляться про допомогу у навчанні, просять дарувати дітям успіхи у науці, захист та здоров'я. До святого звертаються як учні, так і вчителі, які шукають підтримки перед іспитами, лекціями та публічними виступами. Вважається, що Кирило опікується всім, що пов'язане з листом, словом і просвітою.

У батьківську суботу прийнято молитися за всіх близьких, що пішли, а також і за всіх "від віку покійних" християн. Віруючі йдуть до храмів, подають записки за упокій та милостиню. Ця Вселенська батьківська субота – перша з двох у церковному році.

У народі день носить назву Кирило-весновказівник — за цим днем судять про весну і літо. У давнину одним з головних занять дня було утрамбовування снігу на грядках, щоб він довше не танув і навесні наситив вологою землю.

Одна з традицій дня — приготування гарячого збитню, напою з меду, патоки, трав і прянощів. День вважається сприятливим для покупок.

У церковне свято 14 лютого, як і будь-якого іншого дня, слід уникати сварок, образ, не вітаються відмова у допомозі, жорстокість до людей та тварин. Неприпустимі лінь, брехня, жадібність, заздрість і розпач.

За народними повір'ями на Кирила-весноуказчика існують свої заборони: у цей день не радять пересаджувати рослини — болітимуть і можуть загинути, і лікувати зуби — користі не буде. Слід особливо стежити за словами, щоб не сказати зайвого і не скривдити будь-кого.

За прикметами цього дня судять, коли підуть морози і настане довгоочікуване потепління. Якщо день сонячний, то попереду ще будуть морози. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Ясна погода — весна виявиться холодною і "мокрою". Поля щільно укриті снігом – буде врожайний рік.

Кажуть, що птахи першими відчувають зміни, якщо вони голосно та весело щебечуть – це до швидкої відлиги, а якщо мовчать – морози затримаються. Також вважається, що якась погода у цей день — таким буде і серпень.

