Церковный праздник 4 февраля: строжайшие запреты дня

14 февраля в новом церковном календаре — день памяти равноапостольного Кирилла, просветителя славян и создателя первой славянской азбуки, которую он разработал вместе со своим братом Мефодием. В этот же день в православных храмах проходит первая Вселенская родительская суббота (Мясопустная).

Перед образом святого Кирилла молятся о помощи в учебе, просят даровать детям успехи в науке, защиту и здоровье. К святому обращаются как ученики, так и учителя, которые ищут поддержки перед экзаменами, лекциями и публичными выступлениями. Считается, что Кирилл покровительствует всему, что связано с письмом, словом и просвещением.

В родительскую субботу принято молиться за всех ушедших близких, а также и за всех "от века почивших" христиан. Верующие идут в храмы, подают записки за упокой и милостыню. Эта Вселенская родительская суббота — первая из двух в церковном году.

В народе день носит название Кирилл-весноуказчик – по этому дню судят о весне и лете. В старину одним из главных занятий дня было утаптывание снега на грядках, чтобы он дольше не таял и весной напитал влагой землю.

Одна из традиций дня — приготовление горячего сбитня, напитка из меда, патоки, трав и пряностей. День считается благоприятным для покупок.

В церковный праздник 14 февраля, как и в любой другой день, следует избегать ссор, обид, не приветствуются отказ в помощи, жестокость к людям и животным. Недопустимы лень, ложь, жадность, зависть и отчаяние.

По народным поверьям на Кирилла-весноуказчика существуют свои запреты: в этот день не советуют пересаживать растения — будут болеть и могут погибнуть, и лечить зубы — пользы не будет. Следует особенно следить за словами, чтобы не сказать лишнего и не обидеть кого-либо.

По приметам этого дня судят, как скоро уйдут морозы и наступит долгожданное потепление. Если день солнечный — впереди еще будут морозы. Сильный мороз в этот день — лето будет жарким и засушливым. Ясный погожий день — весна окажется холодной и "мокрой". Поля плотно укрыты снегом — будет урожайный год.

Говорят, что птицы первыми чувствуют перемены, если они громко и весело щебечут — это к скорой оттепели, а если молчат — морозы задержатся. Также считается, что какая погода в этот день — таким будет и август.

