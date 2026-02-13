Церковный праздник 13 февраля: какой особый обряд существует в этот день

13 февраля по новому церковному календарю в Украине вспоминают благоверного князя Константина Острожского — известного защитника веры и мецената.

В этот день обращаются с молитвами к преподобному Мартиниану, которого также почитают сегодня. Святого просят о мире в доме, укреплении брака и избавлении от искушений, а также о здоровье и сохранении и возвращении зрения.

В народном календаре праздник называют Мартынов день. Он считается особенно благоприятным для наведения порядка: генеральной уборки в доме, чистки снега во дворе. Считается, что важно очистить не только дом, но и собственные мысли — избавиться от обид, зависти и негатива.

Существует в народе и особый обряд: говорят, что если в ночь на 13 февраля выйти под звездное небо и попросить звезды светить ярче, то можно укрепить зрение. Также Мартынов день считается удачным временем для начала новых дел.

Священнослужители в этот день, как и в другой, не одобряет лень, ложь, жадность, зависть, месть и отчаяние. Не следует ругаться, выяснять отношения, отказывать в помощи, обижать людей и животных.

По народным приметам в Мартынов день женщинам не советуют заниматься рукоделием, чтобы не испортить зрение. Поспешные решения и крупные покупки лучше отложить — чтобы не лишиться финансового благополучия.

Главный запрет Мартынова дня связан с ленью: тот, кто будет лениться сегодня — потеряет удачу, успех и финансовые блага.

По погоде в эту дату судят о том, какой будет весна и даже лето. Если день выдался солнечный — весна будет теплой и ранней. Пасмурно и холодно сегодня — таким будет и весь весенний сезон. Мороз не отпускает — летом будет засуха. Птицы поют звонко — к скорому потеплению.

Самой радостной приметой считается таяние снега: говорят, что после этого зима быстро сдаст позиции.

