Церковне свято 13 лютого: який особливий обряд існує у цей день

13 лютого за новим церковним календарем в Україні згадують благовірного князя Костянтина Острозького – відомого захисника віри та мецената.

Цього дня звертаються з молитвами до преподобного Мартініана, якого також вшановують сьогодні. Святого просять про мир у домі, зміцнення шлюбу та звільнення від спокус, а також про здоров'я та збереження та повернення зору.

У народному календарі свято називають Мартинів день. Він вважається особливо сприятливим для наведення порядку: генерального прибирання в будинку, чищення снігу у дворі. Вважається, що важливо очистити не тільки дім, але і власні думки — позбутися образ, заздрості і негативу.

Існує в народі і особливий обряд: кажуть, що якщо в ніч на 13 лютого вийти під зоряне небо та попросити зірки світити яскравіше, можна зміцнити зір. Також Мартин день вважається вдалим часом для початку нових справ.

Священнослужителі цього дня, як і в інший, не схвалює лінь, брехня, жадібність, заздрість, помста та розпач. Не слід лаятися, з'ясовувати стосунки, відмовляти у допомозі, ображати людей та тварин.

За народними прикметами у Мартинів день жінкам не радять займатися рукоділлям, щоб не зіпсувати зір. Поспішні рішення і великі покупки краще відкласти — щоб не втратити фінансовий добробут.

Головна заборона Мартинова дня пов'язана з лінощами: той, хто лінуватиметься сьогодні — втратить удачу, успіх та фінансові блага.

По погоді цієї дати судять про те, якою буде весна і навіть літо. Якщо день видався сонячним — весна буде теплою та ранньою. Похмуро та холодно сьогодні – таким буде і весь весняний сезон. Мороз не відпускає – влітку буде посуха. Птахи співають дзвінко – до швидкого потепління.

Найрадіснішою прикметою вважається танення снігу: кажуть, що після цього зима швидко здасть позиції.

