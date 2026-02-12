logo

Церковный праздник 12 февраля: что нельзя начинать в этот день

В народном календаре этот день известен как Алексеев, Алексея

12 февраля 2026, 06:35
12 февраля по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, а также чудотворную Иверскую икону Божией Матери. В этот день принято обращаться с молитвами о защите, укреплении веры и мире.

Церковный праздник 12 февраля: что нельзя начинать в этот день

Приметы 12 февраля. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Алексию — просят об исцелении, укреплении веры и помощи в жизненных трудностях. Перед чудотворным образом Иверской Богородицы молятся в тяжелых обстоятельствах, а также просят спасения от болезней, скорби и душевных ран, защиты дома от пожара и несчастий. По народной традиции икону ставят у входа в дом, как оберег от бед и неприятностей.

В народном календаре этот день известен как Алексеев, Алексея. Одна из традиций дня — на стол нужно поставить рыбные блюда, чтобы в доме были здоровье, достаток и удача.

День считается благоприятным для хозяйственных дел — можно делать уборку, избавляться от старых вещей, стирать белье. Также в старину выносили на мороз посевные семена, чтобы "закалить" их — верили, что после этого растения будут крепче и дадут богатый урожай.

В этот день, как и в любой другой, нельзя желать зла, ругаться, обижать других людей и животных, а также поддаваться лени, лгать, проявлять жадность, зависть, месть или отчаиваться.

По приметам дня можно узнать, каким будет март, лето и когда же начнется потепление: иней на окнах с утра — к перемене погоды; ветер разыгрался — к бурану; туман выпал — лето будет дождливым; звезды кажутся красными — жди метель; расшумелись воробьи — к потеплению.

Самая яркая примета дня: если на Алексея холодно, то в марте будет тепло.

Что запрещено по народным приметам: ругаться и конфликтовать — иначе в семью могут прийти несчастья, обманывать и преувеличивать, а также начинать новые дела и строить планы – их не удастся реализовать, и усилия окажутся напрасными.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 11 февраля: важная примета дня, чтобы весь год жить в достатке.




