Церковный праздник 11 февраля: важная примета дня, чтобы весь год жить в достатке

11 февраля по новому церковному календарю в Православной церкви Украины чтят память священномученика Власия, епископа Севастийского. С датой связано немало традиций, народных примет и запретов.

К святому Власию Севастийскому верующие обращаются в молитвах как заступнику и ходатаю перед Богом — просят исцеления, особенно при болезнях горла, здоровья для домашних животных, помощи в хозяйственных делах, мира в семье и Божьего благословения.

В народе день называют Власьев и издавна стараются провести его в кругу близких. Считается доброй традицией накрыть щедрый стол, навести порядок в доме. Говорят, если в доме будет чисто и уютно, то весь год пройдет в достатке.

Обязательно сегодня нужно позаботиться о домашних питомцах — святого Власия считают покровителем скота. Поэтому в старину особое внимание во Власьев день уделяли коровам, овцам и лошадям — животных холили, вкусно кормили и старались не нагружать работой.

Также этот день считается удачным для торговли и сделок.

В церковный праздник 11 февраля не одобряются ложь, лень, сплетни, жадность и зависть, месть и уныние. Не принято ругаться, отказывать в помощи нуждающимся, желать зла и обижать животных.

С народными приметами также связано немало запретов: считается, что 11 февраля нельзя ссориться с домашними — такие конфликты могут затянуться надолго; нельзя держать скотину голодной — иначе хозяева сами рискуют остаться без еды; запрещается оставлять на столе ножи – это к неприятностям.

Грязная или пустая посуда тоже считается дурным знаком и может привести к материальным трудностям.

В народном календаре праздник совпадает с так называемыми власьевскими морозами — последними перед приходом весны. По приметам судят дня о том, какой будет погода. Если много снега выпало – к ранней и теплой весне. Оттепель — сильных холодов больше не будет. Иней на деревьях — еще будут морозы. Власьевские морозы ударили — будут недолгими.

В народе говорят так: "Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги", то есть, после этого дня зима начинает окончательно сдавать позиции.

