Церковный праздник 10 февраля: от чего в этот день лучше отказаться мужчинам

10 февраля по новому церковному календарю в Украине вспоминают преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, а также чтят чудотворную икону Божией Матери "Огневидная". Эта дата издавна связана с особыми традициями, приметами и запретами.

Приметы 10 февраля. Фото: из открытых источников

В православный праздник 10 февраля обращаются с молитвами к чудотворному образу Божией Матери "Огневидная". Считается, что молитвы к Богородице перед иконой помогают исцелиться от тяжелых болезней, защищают от недоброго извне, помогает благополучно родить и дарует здоровье младенцам.

Также у образа молятся о прекращении войны, сохранении жизни воинов и просят помощи в делах, которые выходят за пределы человеческих возможностей.

В народном календаре праздник называют Прохор Весновей, а сам день считается благоприятным для лечения и примирения.

Прохор Весновей символизирует поворот зимы к весне, в народе говорят: "На Прохора февраль хоть злится, но весну чует". В этот день в старину жгли костры — как символ приближающейся весны, катались на санках и пекли круглые пироги с капустой, напоминающие солнце. Выпечкой полагается угостить соседей, родственников и нуждающихся – благодарность за угощение принесет щедрый год. Еще один из обычаев на Прохора: люди в селах собирались сходы и решали, оставлять ли прежнего старосту или выбирать нового.

Сегодня можно заниматься спокойной повседневной работой: уборкой, рукоделием, уходом за растениями и животными, мелким ремонтом или наведением порядка на рабочем месте.

В церковный праздник 10 февраля, как и в любой другой день, священнослужители осуждают ругань, сквернословие, ложь, жадность, зависть и лень. Запрещается мстить, отказывать в помощи людям или животным и отчаиваться. Отчаяние считается одним из самых больших грехов.

С народными поверьями этого дня также связано немало запретов: считается, что он не подходит ни для начала новых проектов, ни для завершения уже начатых; не принято сегодня устраивать шумные гуляния и обильные застолья, свадьба на Прохора — не к добру; ложь в этот день, даже самая безобидная, может обернуться крупными проблемами; наши предки строго запрещали на Прохора давать в долг хлеб и соль — якобы это сулит бедность на весь год.

Мужчинам сегодня советуют отказаться от тяжелой работы – считается, что все усилия окажутся напрасными. Также запрещается трясти мелочью, а вот подержать в руках бумажные купюры – это к достатку.

