Церковне свято 10 лютого: від чого цього дня краще відмовитись чоловікам

10 лютого за новим церковним календарем в Україні згадують преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, а також вшановують чудотворну ікону Божої Матері "Вогневидна". Ця дата здавна пов'язана з особливими традиціями, прикметами та заборонами.

Прикмети 10 лютого. Фото: з відкритих джерел

У православне свято 10 лютого звертаються з молитвами до чудотворного образу Божої Матері "Вогневидна". Вважається, що молитви до Богородиці перед іконою допомагають зцілитися від тяжких хвороб, захищають від недоброго ззовні, допомагає благополучно народити та дарує здоров'я немовлятам.

Також у образу моляться про припинення війни, збереження життя воїнів і просять допомоги у справах, що виходять за межі людських можливостей.

У народному календарі свято називають Прохор Весняний, а сам день вважається сприятливим для лікування і примирення.

Прохор Весняний символізує поворот зими до весни, в народі кажуть: "На Прохора лютий хоч злиться, але весну чує". У цей день в давнину палили багаття — як символ наближення весни, каталися на санках і пекли круглі пироги з капустою, що нагадують сонце. Випічкою належить пригостити сусідів, родичів і нужденних — вдячність за частування принесе щедрий рік. Ще один із звичаїв на Прохора: люди в селах збиралися на сходи і вирішували, чи залишати колишнього старосту, чи обирати нового.

Сьогодні можна займатися спокійною повсякденною роботою: прибиранням, рукоділлям, доглядом за рослинами та тваринами, дрібним ремонтом чи наведенням порядку на робочому місці.

У церковне свято 10 лютого, як і будь-якого іншого дня, священнослужителі засуджують лайку, лихослів'я, брехню, жадібність, заздрість і лінощі. Забороняється мстити, відмовляти у допомозі людям чи тваринам і зневірятися. Розпач вважається одним із найбільших гріхів.

З народними повір'ями цього дня також пов'язано чимало заборон: вважається, що він не підходить ні на початок нових проектів, ні на завершення вже розпочатих; не прийнято сьогодні влаштовувати галасливі гуляння та рясні застілля, весілля на Прохора — не на добро; брехня в цей день, навіть найнешкідливіша, може обернутися великими проблемами; Наші предки суворо забороняли на Прохора позичати хліб і сіль — нібито це обіцяє бідність на весь рік.

Чоловікам сьогодні радять відмовитися від важкої роботи – вважається, що всі зусилля будуть марними. Також забороняється трусити дрібницями, а ось потримати в руках паперові купюри – це до статку.

