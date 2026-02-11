Церковне свято 11 лютого: важлива прикмета дня, щоб весь рік жити в достатку

11 лютого за новим церковним календарем у Православній церкві України вшановують пам'ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. З датою пов'язано чимало традицій, народних прикмет та заборон.

До святого Власія Севастійського віруючі звертаються у молитвах як заступнику і ходатай перед Богом – просять зцілення, особливо при хворобах горла, здоров'я для домашніх тварин, допомоги у господарських справах, миру в сім'ї та Божого благословення.

У народі день називають Власьєв і давно намагаються провести його в колі близьких. Вважається доброю традицією накрити щедрий стіл, навести лад у будинку. Кажуть, якщо в будинку буде чисто та затишно, то весь рік пройде у достатку.

Обов'язково сьогодні потрібно подбати про домашніх вихованців – святого Власія вважають покровителем худоби. Тому за старих часів особливу увагу у Власів день приділяли коровам, вівцям і коням — тварин пестили, смачно годували і намагалися не навантажувати роботою.

Також цей день вважається вдалим для торгівлі та угод.

У церковне свято 11 лютого не схвалюються брехня, лінощі, плітки, жадібність і заздрість, помста та зневіра. Не прийнято лаятись, відмовляти у допомозі нужденним, бажати зла та ображати тварин.

Із народними прикметами також пов'язано чимало заборон: вважається, що 11 лютого не можна сваритися з домашніми – такі конфлікти можуть затягнутися надовго; не можна тримати худобу голодною – інакше господарі самі ризикують залишитися без їжі; забороняється залишати на столі ножі — це до неприємностей.

Брудний або порожній посуд теж вважається поганим знаком і може призвести до матеріальних труднощів.

У народному календарі свято збігається з так званими власівськими морозами — останніми перед приходом весни. За прикметами судять дні про те, якою буде погода. Якщо багато снігу випало – до ранньої та теплої весни. Відлига — сильних холодів більше не буде. Іній на деревах ще будуть морози. Власьівські морози вдарили – будуть недовгими.

У народі кажуть так: "Проллє Власій олія на дороги — зимі настав час прибирати ноги", тобто, після цього дня зима починає остаточно здавати позиції.

