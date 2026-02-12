Церковне свято 12 лютого: що не можна розпочинати цього дня

12 лютого за новим церковним календарем в Україні згадують святителя Олексія, митрополита Київського та всієї Русі, а також чудотворну Іверську ікону Божої Матері. Цього дня прийнято звертатися з молитвами про захист, зміцнення віри та миру.

Прикмети 12 лютого. Фото: з відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до святителя Алексія – просять про зцілення, зміцнення віри та допомоги у життєвих труднощах. Перед чудотворним образом Іверської Богородиці моляться у важких обставинах, а також просять порятунку від хвороб, скорботи та душевних ран, захисту будинку від пожежі та нещасть. За народною традицією ікону ставлять біля входу до будинку, як оберіг від бід та неприємностей.

У народному календарі цей день відомий як Олексіїв, Олексія. Одна з традицій дня — на стіл потрібно поставити рибні страви, щоб в будинку були здоров'я, достаток і удача.

День вважається сприятливим для господарських справ — можна робити прибирання, позбавлятися старих речей, прати білизну. Також за старих часів виносили на мороз посівне насіння, щоб "загартувати" його — вірили, що після цього рослини будуть міцнішими і дадуть багатий урожай.

Цього дня, як і будь-якої іншої, не можна бажати зла, лаятися, кривдити інших людей і тварин, а також піддаватися лінощам, брехати, виявляти жадібність, заздрість, помсту або зневірятися.

За прикметами дня можна дізнатися, яким буде березень, літо і коли почнеться потепління: іній на вікнах з ранку — до зміни погоди; вітер розігрався – до бурану; туман випав — літо буде дощовим; зірки здаються червоними — чекай хуртовину; розшумілися горобці – до потепління.

Найяскравіша прикмета дня: якщо на Олексія холодно, то у березні буде тепло.

Що заборонено за народними прикметами: лаятися та конфліктувати — інакше в сім'ю можуть прийти нещастя, обманювати та перебільшувати, а також розпочинати нові справи та будувати плани – їх не вдасться реалізувати, і зусилля виявляться марними.

