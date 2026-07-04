Церковне свято 4 липня: які справи не можна розпочинати сьогодні

4 липня православні в Україні, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам'ять святителя Андрія, єпископа Критського — видатного богослова, проповідника та автора відомих церковних співів. З цим днем пов'язані особливі традиції, народні прикмети та заборони.

Прикмети 4 липня. Фото: з відкритих джерел

У день пам'яті святителя Андрія віруючі моляться про зцілення від німоти та інших недуг, просять допомоги у зміцненні віри, покаянні та прощенні гріхів.

У народному календарі свято відоме як Андрій Налива або Андріїв день. Така назва пов'язана з тим, що на той час починали наливатися колосся вівса та інших озимих культур — наближалася пора жнив. День вважався сприятливим для роботи у полі, заготівлі сіна та підготовки до майбутнього врожаю.

Також за традицією господині з самого ранку варили вівсяну кашу чи вівсяний кисіль та частували ними всю родину. Наші пращури вірили, що овес дарує людині сили, здоров'я та достаток, тому страви з нього обов'язково мали бути на столі.

Існував і особливий дівочий звичай: незаміжні дівчата готували вівсяний кисіль та випивали його до останньої краплі, загадуючи щасливе заміжжя.

У народній традиції з Андрієм Наливою було пов'язано кілька важливих заборон. Вважалося, що до полудня не варто розпочинати нові справи, приймати важливі рішення, укладати угоди чи вирушати в дорогу – за повір'ями, все розпочате вранці може закінчитися невдачею, тож краще перенести на другу половину дня.

Також існують інші застереження: не слід брати гроші в борг — до фінансових труднощів; не рекомендується поспішати і метушитися — можна викликати неприємності; не можна сваритися, ревнувати та з'ясовувати стосунки – загрожує довгими конфліктами.

За старовинними повір'ями, цього дня також намагалися не залишати маленьких дітей без нагляду, побоюючись, що сильний переляк може позначитися на їхньому здоров'ї та характері.

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