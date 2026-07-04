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Церковный праздник 4 июля: какие дела нельзя начинать сегодня

В народном календаре праздник известен как Андрей Налива или Андреев день

4 июля 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

4 июля православные в Украине, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Андрея, епископа Критского — выдающегося богослова, проповедника и автора известных церковных песнопений. С этим днем связаны особые традиции, народные приметы и запреты.

Церковный праздник 4 июля: какие дела нельзя начинать сегодня

Приметы 4 июля. Фото: из открытых источников

В день памяти святителя Андрея верующие молятся об исцелении от немоты и других недугов, просят помощи в укреплении веры, покаянии и прощении грехов.

В народном календаре праздник известен как Андрей Налива или Андреев день. Такое название связано с тем, что к этому времени начинали наливаться колосья овса и других озимых культур — приближалась пора жатвы. День считался благоприятным для работы в поле, заготовки сена и подготовки к будущему урожаю.

Также по традиции хозяйки с самого утра варили овсяную кашу или овсяный кисель и угощали ими всю семью. Наши предки верили, что овес дарит человеку силы, здоровье и достаток, поэтому блюда из него обязательно должны были быть на столе.

Существовал и особый девичий обычай: незамужние девушки готовили овсяный кисель и выпивали его до последней капли, загадывая счастливое замужество. 

В народной традиции с Андреем Наливой было связано несколько важных запретов. Считалось, что до полудня не стоит начинать новые дела, принимать важные решения, заключать сделки или отправляться в дорогу — по поверьям, все начатое утром может закончиться неудачей, поэтому лучше перенести на вторую половину дня.

Также существуют и другие предостережения: не следует брать деньги в долг — к финансовым трудностям; не рекомендуется спешить и суетиться — можно навлечь неприятности; нельзя ссориться, ревновать и выяснять отношения — грозит долгими конфликтами.

По старинным поверьям, в этот день также старались не оставлять маленьких детей без присмотра, опасаясь, что сильный испуг может сказаться на их здоровье и характере.

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