Церковный праздник 3 июля: что нельзя начинать в Маков день

3 июля по новому православному календарю верующие чтят память святителя Анатолия, патриарха Константинопольского. С этим днем связаны церковные традиции, запреты и народные приметы, по которым наши предки судили о погоде и будущем урожае.

Приметы 3 июля. Фото: из открытых источников

В день памяти святителя Анатолия верующие обращаются с молитвами о крепком здоровье, духовной поддержке и Божьей помощи в жизненных трудностях. Также святого считают небесным покровителем всех, кто носит имя Анатолий.

В народном календаре 3 июля известно как Маков день. По одной из версий, его название связано с именами мучеников Мокия и Марка, память которых также совершается сегодня, а по другой — с началом сбора мака, которому наши предки приписывали особую силу.

Мак считали символом достатка и надежным оберегом от нечистой силы. Горсть маковых зерен освящали в храме, после чего хранили дома или зашивали в небольшой мешочек и носили с собой — верили, что такой талисман приносит благополучие и защищает от зла.

Существовал и свадебный обычай: если брак заключали в этот день, молодым насыпали в обувь освященный мак. По поверьям, это должно уберечь семью от завистников, ссор и несчастий.

Маков день благоприятен для сенокоса и добрых дел: было принято помогать путникам, угощать странников и проявлять милосердие.

В народной традиции Маков день считался непростым и даже неблагоприятным для новых начинаний. Поэтому 3 июля советовали не начинать важных дел и не строить далеко идущих планов — верили, что они могут не осуществиться.

Также существуют другие запреты и предостережения: нельзя заниматься посадкой и пересадкой растений – будут плохо расти и быстро увянут; не следует давать деньги в долг – это может привести к ссорам и денежным потерям; не стоит отказывать в помощи нуждающимся — по поверьям, это сулит финансовые неудачи.

Также лучше избегать пустых разговоров, сплетен и конфликтов — сказанные сгоряча слова могут обернуться неприятностями.

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