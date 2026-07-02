Церковный праздник 2 июля: строгий запрет этого дня

2 июля в православных храмах совершаются богослужения в честь Положения Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне – одного из почитаемых событий церковного календаря. С этой датой связаны особые традиции, народные приметы и давние поверья.

Приметы 2 июля. Фото: из открытых источников

В этот праздник в молитвах к Богородице просят защиты от бед и опасностей, мира и благополучия для семьи, а также здоровья и исцеления для себя и близких.

В народной традиции день называют Берегиня – это образ, пришедший из древнеславянских верований. Его почитали как мать всех духов и хранительницу земных богатств и благополучия. Со временем этот образ тесно переплелся с представлениями о Богородице, а в народе она стала восприниматься как защитница женщин, семьи и домашнего очага.

Символом Берегини считали березу – люди верили, что она оберегает дом от бед и нечистой силы, а также помогает в хозяйстве, скотоводстве и плодородии. Женщины и девушки в праздник отправлялись к березам, кланялись дереву и просили о здоровье, счастье в любви, благополучии в семье и помощи в житейских делах.

Особое значение придавали завершению начатых дел: считалось, что Берегиня помогает довести задуманное до конца и не любит незавершенности. Поэтому старались закрыть старые дела и не откладывать важные решения.

Чтобы укрепить здоровье и избавиться от недугов, в этот день проводили особый обряд: в полдень умывались прохладной чистой водой, а затем вытирались вышитым рушныком. Считалось, что такой ритуал придает силы.

Сегодня, как и всегда, церковь напоминает верующим, что ссоры, злость, клевета, жадность, зависть и уныние являются недопустимыми. Особое внимание уделяется милосердию: нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, ведь даже самое небольшое доброе дело, по церковному учению, обязательно будет вознаграждено.

В народной традиции считалось, что Берегиня покровительствует трудолюбивым и добрым людям, поэтому ссоры и недобрые мысли в этот день считались особенно опасными.

Одним из главных запретов считалась лень: день нужно было провести в делах и заботах, иначе, как верили предки, удача могла отвернуться, а в доме надолго поселились бы беспорядок и финансовые трудности.

Также не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу или планировать переезд.

Особое место занимали и запреты, связанные с березой — в этот день нельзя было рубить деревья и ломать ветви.

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