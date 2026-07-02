Церковне свято 2 липня: сувора заборона цього дня

2 липня у православних храмах відбуваються богослужіння на честь Положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні – однієї з шанованих подій церковного календаря. З цією датою пов'язані особливі традиції, народні прикмети та давні повір'я.

Прикмети 2 липня. Фото: з відкритих джерел

У це свято в молитвах до Богородиці просять захисту від бід та небезпек, миру та благополуччя для сім'ї, а також здоров'я та зцілення для себе та близьких.

У народній традиції цей день називають Берегиня — це образ, що походить із давньослов’янських вірувань. Його шанували як матір усіх духів і берегиню земних багатств та благополуччя. Згодом цей образ тісно переплітався з уявленнями про Богородицю, а в народі її почали сприймати як захисницю жінок, сім’ї та домашнього вогнища.

Символом Берегині вважали березу – люди вірили, що вона оберігає будинок від бід та нечистої сили, а також допомагає у господарстві, скотарстві та родючості. Жінки та дівчата у свято вирушали до берез, кланялися дереву та просили про здоров'я, щастя у коханні, благополуччя у сім'ї та допомогу у життєвих справах.

Особливого значення надавали завершенню розпочатих справ: вважалося, що Берегиня допомагає довести задумане остаточно й не любить незавершеності. Тому намагалися закрити старі справи та не відкладати важливих рішень.

Щоб зміцнити здоров'я та позбутися недуг, цього дня проводили особливий обряд: опівдні вмивалися прохолодною чистою водою, а потім витиралися вишитим рушником. Вважалося, що такий ритуал надає сили.

Сьогодні, як і завжди, церква нагадує віруючим, що сварки, агресія, наклеп, жадібність, заздрість і зневіра є неприпустимими. Особлива увага приділяється милосердю: не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, адже навіть найменша добра справа, за церковним вченням, обов'язково буде винагороджена.

У народній традиції вважалося, що Берегиня опікується працьовитим і добрим людям, тому сварки та недобрі думки цього дня вважалися особливо небезпечними.

Однією з головних заборон вважалася ліньки: день треба було провести у справах і турботах, інакше, як вірили предки, удача могла відвернутися, а в будинку надовго оселилися б безлад та фінансові труднощі.

Також не рекомендувалося вирушати у далеку дорогу або планувати переїзд.

Особливого місця посідали і заборони, пов'язані з березою — у цей день не можна було рубати дерева та ламати гілки.

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