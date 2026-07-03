Церковне свято 3 липня: що не можна починати у Маків день

3 липня за новим православним календарем віруючі вшановують пам'ять святителя Анатолія, патріарха Константинопольського. З цим днем пов'язані церковні традиції, заборони та народні прикмети, за якими наші предки судили про погоду та майбутній урожай.

Прикмети 3 липня. Фото: з відкритих джерел

У день пам'яті святителя Анатолія віруючі звертаються з молитвами про міцне здоров'я, духовну підтримку та Божу допомогу у життєвих труднощах. Також святого вважають небесним покровителем усіх, хто зветься Анатолій.

У народному календарі 3 липня відоме як Маків день. За однією з версій, його назва пов’язана з іменами мучеників Мокія та Марка, пам’ять про яких також вшановується сьогодні, а за іншою — з початком збору маку, якому наші предки приписували особливу силу.

Мак вважали символом достатку та надійним оберегом від нечистої сили. Жменю макових зерен освячували в храмі, після чого зберігали вдома або зашивали у невеликий мішечок і носили з собою – вірили, що такий талісман приносить добробут та захищає від зла.

Існував і весільний звичай: якщо шлюб брали цього дня, молодим насипали у взуття освячений мак. За повір'ями, це має вберегти сім'ю від заздрісників, сварок та нещасть.

Маків день сприятливий для сіножаті та добрих справ: було прийнято допомагати мандрівникам, пригощати мандрівників і виявляти милосердя.

У народній традиції Маків день вважався непростим та навіть несприятливим для нових починань. Тому 3 липня радили не розпочинати важливих справ і не будувати далекосяжних планів – вірили, що вони можуть не здійснитися.

Також існують інші заборони та застереження: не можна займатися посадкою та пересадкою рослин – погано зростатимуть і швидко зів'януть; не слід давати гроші в борг – це може призвести до сварок та грошових втрат; не варто відмовляти у допомозі нужденним — за повір'ями, це обіцяє фінансові невдачі.

Також краще уникати порожніх розмов, пліток та конфліктів – сказані з гарячого слова можуть обернутися неприємностями.

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