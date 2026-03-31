Церковне свято 31 березня: суворі заборони дня

31 березня за новим церковним календарем православні шанують пам'ять преподобного Іпатія Печерського – ченця, якому моляться про зцілення та допомогу під час пологів.

До преподобного Іпатія звертаються з молитвами про зцілення як тілесних хвороб, так і духовних. Особливо вшановують святого жінки: просять допомоги при безплідді, а також легкої вагітності та пологів, а матері-годувальниці — додавання молока. Вважається, що святий чує кожне прохання.

У народі день називають Іпатіїв, а також Вогнище. Прозвали його так через давню традицію, коли в полі розпалювали багаття і проносили через вогонь весь господарський інвентар, щоб він служив справно весь сезон. Також на багатті спалювали старі непотрібні речі — для очищення оселі та позбавлення від усього лихого.

31 березня в народі вважається недобрим днем — нібито темні духи в цей час особливо активні. У давнину захищалися від нечисті по-різному: малювали хрести на дверях і вікнах свічкою, розкладали на підвіконнях чортополох. Казали, що біси бояться співу півнів, запаху ладану, хресного знамення та нічної молитви.

У народі вірять, що біси найчастіше не вселяються в когось, а спокушають: спокушають вином, їжею, гнівом, зневірою чи гордістю – саме так людина стає грішником.

Церква в цей день, як і в будь-який інший, ганьбить сварки, лихослів'я, заздрість і зневіру. Не можна ображати людей та тварин, відмовляти у допомозі.

Народні повір'я забороняють: залишати в будинку безладдя та немитий посуд — вважається, що це вносить хаос у життя всієї родини; пліткувати і обговорювати сусідів чи інших людей — сказане погане слово, за повір'ям, повертається сторицею; вимовляти погані слова, щоб не впустити нечисту силу до дому.

Є ще одна цікава прикмета: сьогодні не можна одягати одяг із лівого рукава – це до неприємностей.

