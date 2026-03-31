Церковный праздник 31 марта: строгие запреты дня

31 марта по новому церковному календарю православные чтут память преподобного Ипатия Печерского – монаха, которому молятся об исцелении и помощи в родах.

Приметы 31 марта.

К преподобному Ипатию обращаются с молитвами об исцелении, как телесных болезней, так и духовных. Особо чтят святого женщины: просят помощи при бесплодии, а также легкой беременности и родов, а кормящие матери — прибавления молока. Считается, что святой слышит каждую просьбу.

В народе день называют Ипатиев, а также Огнище. Прозвали его так из-за старинной традиции, когда в поле разжигали костер и проносили через огонь весь хозяйственный инвентарь, чтобы он служил исправно весь сезон. Также на костре сжигали старые ненужные вещи — для очищения дома и избавления от всего недоброго.

31 марта в народе считается недобрым днем — якобы темные духи в это время особенно активны. Защищались в старину от нечисти по-разному: чертили кресты на дверях и окнах свечой, раскладывали по подоконникам чертополох. Говорили, что бесы боятся пения петухов, запаха ладана, крестного знамения и ночной молитвы.

В народе верят, что бесы чаще всего не вселяются в кого-то, а искушают: соблазняют вином, едой, гневом, унынием или гордостью — именно так человек становится грешником.

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает ссоры, сквернословие, зависть и уныние. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи.

Народные поверья запрещают: оставлять в доме беспорядок и немытую посуду — считается, что это вносит хаос в жизнь всей семьи; сплетничать и обсуждать соседей или других людей — сказанное плохое слово, по поверью, возвращается сторицей; произносить плохие слова, чтобы не впустить нечистую силу в дом.

Есть еще одна интересная примета: сегодня нельзя надевать одежду с левого рукава – это к неприятностям.

