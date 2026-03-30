Какой церковный праздник 30 марта: почему сегодня советуют быть особенно осторожными

30 марта согласно новому календарю в православных храмах Украины чтят святителя Софрония, который стал епископом самой огромной и суровой епархии в истории православия.

Приметы 30 марта. Фото: из открытых источников

30 марта 2026 начинается шестая неделя Великого поста, которая называется Вербной — воскресенье на этой неделе будет Вербным. Сегодня обращаются с молитвами к святому Иоанну Лествичнику — просят святого послать дождь, чтобы земля напиталась влагой и дала хороший урожай.

В народе 30 марта называют Иванов день, а также Вербич.

В день памяти Иоанна Лествичника принято готовить особую выпечку в форме лесенки. Из теста раскатывают две длинные полоски, укладывают их параллельно, а сверху вместо ступенек выкладывают маленькие пирожки — по числу членов семьи. Каждый должен съесть свой, чтобы здоровья хватило на весь год. В старину выпечку освящали в церкви святой водой, а одну лесенку оставляли для домового — ее клали на тарелку в укромном месте вместе с молоком.

Такая "лесенка" не просто угощение — она символизирует духовный путь человека к Богу, о котором Иоанн Лествичник написал в своем главном труде "Лествица".

Также сегодня — благоприятный день для отказа от вредных привычек, пересмотра своих целей и добрых обещаний самому себе.

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает ссоры, сквернословие, сплетни, зависть и уныние. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.

В народе этот день считается временем разгула темных сил, поэтому советуют быть особенно осторожными. По народным поверьям сегодня нельзя: носить темную одежду — притягивает неприятности; говорить дома на повышенных тонах — разбудишь домового, и он отомстит; сплетничать о соседях – это может обернуться серьезной враждой.

Не стоит также сегодня давать деньги в долг — велика вероятность, что не вернут.

По природе этого дня можно понять, каким будет лето и погода в ближайшее время: на березе появились листья, а на ольхе еще нет — лето будет сухим; начались затяжные дожди — будет много грибов; пчелы вылетели из ульев — к теплой весне; расцвели одуванчики — лето будет коротким.

Вербная неделя обычно очень холодная — после кратковременного потепления бывают возвратные заморозки. Поэтому из шкафа приходится снова доставать теплые вещи. В народе есть даже поговорка: "Вербич — кожух тибрич".

