Яке церковне свято 30 березня: чому сьогодні радять бути особливо обережними

30 березня згідно з новим календарем у православних храмах України вшановують святителя Софронія, який став єпископом найбільшої та найсуворішої єпархії в історії православ'я.

30 березня 2026 року починається шостий тиждень Великого посту, який називається Вербним — неділя цього тижня буде Вербною. Сьогодні звертаються з молитвами до святого Іоана Ліствичника — просять святого послати дощ, щоб земля наситилася вологою і дала хороший урожай.

У народі 30 березня називають Іванів день, а також Вербич.

У день пам'яті Іоанна Ліствичника прийнято готувати особливу випічку у формі драбинки. З тіста розкочують дві довгі смужки, укладають їх паралельно, а зверху замість сходів викладають маленькі пиріжки — за кількістю членів сім'ї. Кожен має з'їсти свій, щоб здоров'я вистачило на весь рік. За старих часів випічку освячували в церкві святою водою, а одну драбинку залишали для будинкового — її клали на тарілку в затишному місці разом із молоком.

Така "драбинка" не просто частування — вона символізує духовний шлях людини до Бога, про який Іван Ліствичник написав у своїй головній праці "Лествиця".

Також сьогодні – сприятливий день для відмови від шкідливих звичок, перегляду своїх цілей та добрих обіцянок самому собі.

Церква в цей день, як і в будь-який інший, ганьбить сварки, лихослів'я, плітки, заздрість та зневіру. Не можна відмовляти у допомозі, ображати людей та тварин.

У народі цей день вважається часом розгулу темних сил, тому радять бути особливо обережними. За народними повір'ями сьогодні не можна: носити темний одяг – приваблює неприємності; говорити вдома на підвищених тонах — розбудиш домового, і він помститься; пліткувати про сусідів – це може призвести до серйозної ворожнечі.

Не варто також сьогодні позичати гроші — велика ймовірність, що не повернуть.

За природою цього дня можна зрозуміти, яким буде літо та погода найближчим часом: на березі з'явилося листя, а на вільсі ще немає – літо буде сухим; почалися затяжні дощі – буде багато грибів; бджоли вилетіли з вуликів – до теплої весни; розцвіли кульбаби — літо буде коротким.

Вербний тиждень зазвичай дуже холодний – після короткочасного потепління бувають поворотні заморозки. Тому з шафи доводиться знову діставати теплі речі. У народі є навіть приказка: "Вербич – кожух тибрич".

