Церковне свято 3 січня: чому цей день вважається небезпечним

3 січня за новим церковним календарем православні згадують великомученика Гордія Каппадокійського. Цього дня звертаються з молитвами про захист, благополуччя та духовну силу.

Прикмети 3 січня. Фото: з відкритих джерел

У молитвах сьогодні у святих віруючі просять допомоги у одужанні – вважається, що вони допомагають людям, які страждають на тяжкі хвороби, епілепсію та одержимість нечистою силою.

У народі день називають Гордіїв день і вважають його небезпечним через активність нечистої сили. Тому 3 січня по можливості потрібно провести у сімейному колі.

Одна з традицій дня — похід у лазню, щоб вода очистила тіло, а пара прогнала сумні думки та тугу. Також по одній із прикмет, щоб увесь наступний рік був щасливим, сьогодні потрібно приготувати сирники.

За народними прикметами у Гордєєв день не можна хвалитися ні своїм благополуччям і багатством, ні здоров'ям, ні тим більше успіхами дітей – вважається, що тоді все це можна втратити.

У ніч на Гордія сняться пророчі сни, але розповідати їх не можна нікому. Слід постаратися розгадати їхній сенс, щоб зрозуміти, чого слід уникати і чого слідувати в новому році.

У православне свято 3 січня, як і будь-якого іншого дня, забороняється лаятися, поганословити, сваритися, засуджувати будь-кого, бажати зла. Церква ганьбить жадібність, заздрість, плітки та помста, і відмова у допомозі.

Погода цього дня може підказати, чого очікувати від неї у найближчому майбутньому, а також навесні та влітку. Якщо лежить багато снігу – літо буде врожайним. Снігу мало і мороз – буде спекотне літо. Ворони сидять на верхівках дерев – до сильного морозу. Сонце сідає в хмару — чекай на снігопад.

Вважається, що якась погода стоїть 16 січня, таким буде і березень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 30 грудня: запам'ятайте дві головні прикмети дня на здоров'я та достаток.



