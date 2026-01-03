Церковный праздник 3 января: почему этот день считается опасным

3 января по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Гордия Каппадокийского. В этот день обращаются с молитвами о защите, благополучии и духовной силе.

Приметы 3 января. Фото: из открытых источников

В молитвах сегодня у святых верующие просят помощи в выздоровлении — считается, что они помогают людям, страдающим тяжелыми болезнями, эпилепсией и одержимостью нечистой силой.

В народе день называют Гордеев день и считают его опасным из-за активности нечистой силы. Поэтому 3 января по возможности нужно провести в семейном кругу.

Одна из традиций дня — поход в баню, чтобы вода очистила тело, а пар прогнал печальные мысли и тоску. Также по одной из примет, чтобы весь следующий год был счастливым, сегодня нужно приготовить сырники.

По народным приметам в Гордеев день нельзя хвастаться ни своим благополучием и богатством, ни здоровьем, ни тем более успехами детей – считается, что тогда все это можно потерять.

В ночь на Гордея снятся вещие сны, но рассказывать их нельзя никому. Следует постараться разгадать их смысл, чтобы понять, чего следует избегать и чему следовать в новом году.

В православный праздник 3 января, как и в любой другой день, запрещается ругаться, сквернословить, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни и месть, и отказ в помощи.

Погода этого дня может подсказать, чего ожидать от нее в ближайшем будущем, а также весной и летом. Если лежит много снега — лето будет урожайным. Снега мало и мороз — будет жаркое лето. Вороны сидят на верхушках деревьев — к сильному морозу. Солнце садится в тучу — жди снегопада.

Считается, что какая погода стоит 16 января, таким будет и март.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 30 декабря: запомните две главные приметы дня на здоровье и достаток.



