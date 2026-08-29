Церковне свято 29 серпня: чому сьогодні не можна користуватися ножем

29 серпня за новим церковним стилем православні віруючі згадують одну з найсумніших подій євангельської історії – Усікнення глави Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього. Цього дня Церква молиться за загиблих захисників України, які віддали життя за свободу рідної землі.

Прикмети 29 серпня. Фото: із відкритих джерел

У народі день називають Іван Пісний – сьогодні тримають суворий піст на згадку про мученицьку смерть пророка: тим, хто постить, не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також капусту, яблука та цибулю.

Сьогодні прийнято займатися богоугодними справами: допомагати нужденним і подавати милостиню — пройти повз простягнуту руку вважається великим гріхом. Якщо у цей день до будинку приб'ється бездомна тварина, її обов'язково треба дати притулок.

Вважається, що Іван Пісний завершує польові роботи та літо: "Іван Пісний прийшов, літо червоне повів", — кажуть у народі. З цього дня починають готуватися до зими, господині намагаються зробити якнайбільше заготовок — солять гриби, квасять капусту, сушать трави.

У народній традиції чимало й інших повір'їв та заборон: не можна користуватися ножами та іншими гострими предметами — навіть хліб сьогодні ламають руками, а не ріжуть; заборонено різати круглі продукти — хліб, яблука, капусту, картопля, буряк — і ставити на стіл круглі страви, тому за старих часів не готували борщ і борщі з капустою; не можна їсти продукти червоного кольору та носити червоний одяг – вони символізують кров Іоанна Предтечі; під забороною будь-яка їжа тваринного походження — м'ясо, риба, молочні продукти та яйця; не можна об'їдатися і розпивати алкоголь — смерть пророка сталася під час царського застілля, і на порушників заборони, за повір'ям, чекають хвороби та каліцтва; не варто братися за рукоділля — шиття та в'язання сьогодні під забороною; не можна відмовляти в милостині — вважається, що це може обернутися несподіваною потребою.

Іван Пісний — "осені хрещений", говорили за старих часів, вважалося, що саме сьогодні можна дізнатися, якими будуть осінь і майбутня зима. Якщо хороша погода вдень — увечері чекай на дощ. Жаби голосно квакають біля болота – до тепла. Дерева швидко скидають листя — зима буде суворою та сніжною. Шпаки ще не полетіли на південь — осінь буде сухою. Рослини вкрилися інеєм – теплих днів залишилося зовсім небагато. Якщо у небі бачили гусей – до дощу, якщо лебедів – до снігу.

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