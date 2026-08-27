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Закарпатье принимает новую волну переселенцев: откуда в 2026 году выехало больше всего людей

В регионе официально зарегистрировано более 125 тысяч ВПЛ, а только с начала года их количество пополнилось еще более чем на 5 тысяч человек. Наибольший поток – из Донетчины

27 августа 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

По состоянию на 19 августа 2026 года в Закарпатье официально состоит на учете 125 141 внутренне перемещенное лицо. В то же время, с начала года регион принял еще 5367 переселенцев. Об этом говорится в ответе Закарпатской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Закарпатье принимает новую волну переселенцев: откуда в 2026 году выехало больше всего людей

ВПО на Закарпатье

Больше новых внутренне перемещенных лиц в 2026 году прибыло в Закарпатскую область из Донецкой области — 1965 человек. Таким образом, почти каждый третий переселенец, вставший на учет в регионе с начала года, прибыл именно из Донбасса.

Второй по количеству стала Запорожская область, откуда в Закарпатье переместились 1005 человек. Далее в списке – Харьковская область, откуда прибыли 646 переселенцев.

Также среди регионов, откуда в Закарпатье в 2026 году переехало наибольшее количество людей — Днепропетровская область. Оттуда на учет стали 386 человек. Еще 271 переселенец прибыл из Херсонской области, а 260 – из Сумской.

В Закарпатской ОВА уточнили, что данные сформированы на основе статистики Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, держателем которой является Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Таким образом, Закарпатье, которое в начале полномасштабного вторжения стало одним из ключевых регионов для эвакуации и временного проживания людей из опасных областей, продолжает принимать новых переселенцев и в 2026 году.

Особенно показательна география нового потока ВПЛ: больше всего людей продолжают выезжать из прифронтовых и регулярно атакованных российскими войсками регионов. Лидером остается Донетчина, за ней – Запорожская и Харьковская области.

Также издание "Комментарии" сообщало — деньги на укрытие получили не все: в Ивано-Франковской ОВА назвали общины-фавориты.




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