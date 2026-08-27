Закарпаття приймає нову хвилю переселенців: звідки у 2026 році виїхало найбільше людей

Станом на 19 серпня 2026 року на Закарпатті офіційно перебуває на обліку 125 141 внутрішньо переміщена особа. Водночас від початку року регіон прийняв ще 5367 переселенців. Про це йдеться у відповіді Закарпатської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

ВПО на Закарпатті

Найбільше нових внутрішньо переміщених осіб у 2026 році прибуло до Закарпатської області з Донецької області – 1965 людей. Таким чином, майже кожен третій переселенець, який став на облік у регіоні від початку року, прибув саме з Донеччини.

Другою за кількістю стала Запорізька область, звідки на Закарпаття перемістилися 1005 осіб. Далі у списку – Харківська область, звідки прибули 646 переселенців.

Також серед регіонів, звідки до Закарпаття у 2026 році переїхала найбільша кількість людей, — Дніпропетровська область. Звідти на облік стали 386 осіб. Ще 271 переселенець прибув із Херсонської області, а 260 – із Сумської.

У Закарпатській ОВА уточнили, що дані сформовані на основі статистики Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Таким чином, Закарпаття, яке від початку повномасштабного вторгнення стало одним із ключових регіонів для евакуації та тимчасового проживання людей із небезпечних областей, продовжує приймати нових переселенців і у 2026 році.

Особливо показовою є географія нового потоку ВПО: найбільше людей продовжують виїжджати з прифронтових та регулярно атакованих російськими військами регіонів. Лідером залишається Донеччина, за нею – Запорізька та Харківська області.

Також видання "Коментарі" повідомляло – гроші на укриття отримали не всі: в Івано-Франківській ОВА назвали громади-фаворити.



