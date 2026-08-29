Церковный праздник 29 августа: почему сегодня нельзя пользоваться ножом

29 августа по новому церковному стилю православные верующие вспоминают одно из самых скорбных событий евангельской истории – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. В этот же день Церковь молится за погибших защитников Украины, отдавших жизнь за свободу родной земли.

Приметы 29 августа. Фото: из открытых источников

В народе день называют Иван Постный – сегодня держат строгий пост в память о мученической смерти пророка: постящимся нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также капусту, яблоки и лук.

Сегодня принято заниматься богоугодными делами: помогать нуждающимся и подавать милостыню — пройти мимо протянутой руки считается большим грехом. Если в этот день к дому прибьется бездомное животное, его обязательно нужно приютить.

Считается, что Иван Постный завершает полевые работы и лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел", — говорят в народе. С этого дня начинают готовиться к зиме, хозяйки стараются сделать как можно больше заготовок — солят грибы, квасят капусту, сушат травы.

В народной традиции немало и других поверий, и запретов: нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами — даже хлеб сегодня ломают руками, а не режут; запрещено резать круглые продукты — хлеб, яблоки, капусту, картофель, свеклу — и ставить на стол круглые блюда, поэтому в старину не готовили щи и борщи с капустой; нельзя есть продукты красного цвета и носить красную одежду — они символизируют кровь Иоанна Предтечи; под запретом любая пища животного происхождения — мясо, рыба, молочные продукты и яйца; нельзя объедаться и распивать алкоголь — смерть пророка произошла во время царского застолья, и нарушителей запрета, по поверью, ждут болезни и увечья; не стоит браться за рукоделие — шитье и вязание сегодня под запретом; нельзя отказывать в милостыне — считается, что это может обернуться неожиданной нуждой.

Иван Постный — "осени крестный", говорили в старину, считалось, что именно сегодня можно узнать, какими будут осень и предстоящая зима. Если хорошая погода днем — вечером жди дождя. Лягушки громко квакают у болота — к теплу. Деревья быстро сбрасывают листья — зима будет суровой и снежной. Скворцы еще не улетели на юг — осень будет сухой. Растения покрылись инеем — теплых дней осталось совсем немного. Если в небе видели гусей — к дождю, если лебедей – к снегу.

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