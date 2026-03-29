Церковне свято 29 березня: три суворі заборони цього дня

29 березня за церковним календарем православні християни вшановують пам’ять святих священномучеників Марка та Кирила. Цей день пов’язаний із історіями стійкості віри та духовної відданості, а також із народними традиціями та застереженнями щодо поведінки. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Яке церковне свято 29 березня.

Церковне свято 29 березня

Єпископ Арефусійський святий Марк жив у 4 столітті на території Сирії. Він активно проповідував християнство і прославився своєю відданістю вірі в період гонінь. Під час правління імператора Юліана Відступника місцеві язичники звинуватили його у знищенні язичницького храму та спорудженні на його місці християнської церкви. Щоб врятувати інших християн від переслідувань, Марк добровільно здався владі. За відмову зректися віри його жорстоко катували, однак він залишився непохитним. За переказами, мужність єпископа настільки вразила людей, що багато з них прийняли християнство.

Разом із ним згадують і святого Кирила, який також постраждав за свою віру. Його заарештували та піддали тортурам через відмову поклонятися язичницьким богам. Мученицька смерть Кирила стала символом духовної стійкості навіть у найважчі часи.

Що не можна робити сьогодні

У народній традиції 29 березня обмежується низкою заборон. Як і в будь-який інший день, церква сьогодні не схвалює сварки, лихослів'я, заздрість, лінь і відчай. Також сьогодні не можна робити такі речі:

- рубати дерева, розпалювати багаття

- позичати чи давати гроші в борг, адже це може принести фінансові труднощі протягом року

- займатися важкою фізичною працею

Іменини 29 березня

Іменини сьогодні святкують Іван, Кирило, Марк, Михайло та Пилип.

