Церковный праздник 29 марта: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 29 марта: три суровых запрета в этот день

29 марта православные чтят святых Марка и Кирилла. Какие существуют запреты в этот день и кто празднует именины

29 марта 2026, 06:35
Slava Kot

29 марта по церковному календарю православные христиане чтят память святых священномучеников Марка и Кирилла. Этот день связан с историями стойкости веры и духовной преданности, а также с народными традициями и оговорками по поведению. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Какой церковный праздник 29 марта. Фото из открытых источников

Церковный праздник 29 марта

Епископ Арефуссийский святой Марк жил в 4 веке на территории Сирии. Он активно проповедовал христианство и прославился своей преданностью вере в период гонений. Во время правления императора Юлиана Отступника местные язычники обвинили его в уничтожении языческого храма и сооружении на его месте христианской церкви. Чтобы спасти других христиан от преследований, Марк добровольно сдался властям. За отказ отречься от веры его жестоко пытали, однако он остался непоколебимым. По преданию, мужество епископа настолько поразило людей, что многие из них приняли христианство.

Вместе с ним вспоминают и святого Кирилла, также пострадавшего за свою веру. Его арестовали и подвергли пыткам из-за отказа поклоняться языческим богам. Мученическая смерть Кирилла стала символом духовной стойкости даже в самые тяжелые времена.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции 29 марта ограничивается рядом запретов. Как и в любой другой день, церковь сегодня не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень и отчаяние. Также сегодня нельзя делать такие вещи:

  • — рубить деревья, разжигать костры
  • — давать деньги в долг, ведь это может принести финансовые трудности в течение года
  • — заниматься тяжелым физическим трудом

Именины 29 марта

Именины сегодня празднуют Иван, Кирилл, Марк, Михаил и Филипп.

