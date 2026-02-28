Церковне свято 28 лютого: що зробити, щоб ваш будинок був наповнений здоров'ям та благополуччям

28 лютого за новим церковним календарем вшановують пам'ять Василя, ченця-сповідника, який повністю присвятив себе молитві, посту та духовній допомозі людям.

У православне свято 28 лютого до святого Василя віруючі звертаються з молитвами про здоров'я, зміцнення віри, сімейний благополуччя та допомогу в роботі. Вважається, що Василь опікується трудівниками, тому праця цього дня приносить удачу.

У народній традиції свято відоме як Василь Теплий, адже за прикметами погода у цей день віщує потепління та близькість весни. День вважається особливо сприятливим для роботи на землі та підготовки до весни та посіву.

У православне свято 28 лютого церква не схвалює сварки, лихослів'я, заздрість, лінь, жадібність. Не слід кривдити людей і тварин, бажати зла або відмовляти допомоги нужденним. Триває Великий піст.

Робота в будинку сьогодні вітається, але підмітати і мити підлогу прикмети не радять – щоб не виганяти щастя та здоров'я за поріг.

"Пимиєш підлогу на Василя — весь рік без грошей", — кажуть у народі.

За старою прикметою сьогодні в будинок приносять гілочки хвої — вважається, що вони очищають повітря, зміцнюють здоров'я та захищають житло.

За прикметами дня пророкують погоду, початок весни та майбутній урожай. Якщо сніг на даху розтанув — чекай на відлигу. День сонячний – рік буде родючим. Похмурий день — уночі можливі заморозки. Крапля з дахів – весна буде ранньою.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.




