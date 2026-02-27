Церковный праздник 27 февраля: какие три запрета обязательно нужно соблюсти

27 февраля в новом православном календаре в Украине – это день памяти Прокопия Декаполита, исповедника веры и подвижника.

Приметы 27 февраля. Фото: из открытых источников

Святому Прокопию верующие молятся об укреплении веры и духовных сил, просят исцелить от болезней, избавить от уныния, а также помощи в учебе.

В народе день называют Прокоп Перезимний – с этой даты начинается отсчет настоящей весны. Зимние дороги размываются и разрушаются, снег тает, превращаясь в кашу и лужи. Отсюда пошла и поговорка — "Прокоп дорогу рушит".

День считается временем заботы о ближних: принято помогать нуждающимся, делиться едой, доброй приметой считается накормить бездомное животное. Кроме того, 27 февраля традиционно стараются выкупаться или попариться в бане — чтобы "выпарить" зимние болезни и очиститься перед весной.

В этот день, как и в любой другой, не стоит поддаваться ссорам, сквернословию, лжи и зависти. Церковь призывает избегать жадности, лени и отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, в этот день есть несколько главных запретов: день считается неблагоприятным для дальних поездок; не рекомендуют сегодня стричься — будут плохо расти волосы; нельзя брать деньги в долг – это к финансовым трудностям на ближайшие три года.

Продолжается Великий пост, во время которого нужно постараться очистить душу и не совершать греховных поступков.

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время, а также будущий урожай. Если появились подснежники — можно начинать полевые работы. Верба распускается с верхушки — ранний посев будет удачным. Сильная капель — будет теплое лето. Длинные сосульки — будет много травы, короткие — уродят корнеплоды. Дождь в этот день — тоже к теплому лету.

Считается, что если подснежник пробился именно к Прокопу, то весна уже не за горами.

