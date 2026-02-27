Церковне свято 27 лютого: яких трьох заборон обов'язково потрібно дотриматися

27 лютого у новому православному календарі в Україні – це день пам'яті Прокопія Декаполіта, сповідника віри та подвижника.

Прикмети 27 лютого. Фото: із відкритих джерел

Святому Прокопію віруючі моляться про зміцнення віри та духовних сил, просять зцілити від хвороб, позбавити від зневіри, а також допомоги у навчанні.

У народі день називають Прокіп Перезимний — з цієї дати починається відлік справжньої весни. Зимові дороги розмиваються і руйнуються, сніг тане, перетворюючись на кашу і калюжі. Звідси пішла і приказка — "Прокіп дорогу руйнує".

День вважається часом турботи про ближніх: прийнято допомагати нужденним, ділитися їжею, доброю прикметою вважається нагодувати бездомну тварину. Крім того, 27 лютого традиційно намагаються викупатися чи попаритися у лазні – щоб "випарити" зимові хвороби та очиститися перед весною.

Цього дня, як і будь-якої іншої, не варто піддаватися сваркам, лихослів'ю, брехні та заздрощі. Церква закликає уникати жадібності, лінощів і відмови у допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір'ями, цього дня є кілька головних заборон: день вважається несприятливим для далеких поїздок; не рекомендують сьогодні стригтися — погано зростатиме волосся; не можна брати гроші у борг – це до фінансових труднощів на найближчі три роки.

Триває Великий піст, під час якого потрібно постаратися очистити душу і не чинити гріховних вчинків.

За прикметами дня судять, якою буде найближчим часом погода, а також майбутній урожай. Якщо з'явилися проліски — можна розпочинати польові роботи. Верба розпускається з верхівки – ранній посів буде вдалим. Сильна крапель – буде тепле літо. Довгі бурульки – буде багато трави, короткі – уродять коренеплоди. Дощ у цей день — до тепла.

Вважається, що якщо пролісок пробився саме до Прокопа, то весна вже не за горами.

