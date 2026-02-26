Церковный праздник 26 февраля: сделайте сегодня это полезное дело, чтобы привлечь благополучие

26 февраля согласно новому календарю православной церкви в Украине вспоминают Порфирия Газского – архиепископа, известного своей твердой верой и борьбой с язычеством.

К святителю Порфирию верующие обращаются, как к ходатаю перед Богом – молятся об исцелении от болезней, просят здоровья для родных, укрепления веры и наставить на истинный путь. Искренняя молитва в эту дату может принести духовную поддержку и помощь в трудных обстоятельствах.

В народе день называют Порфирий Поздний, а также Птичий день. Считается, что в это время уже возвращаются перелетные птицы, их принято подкармливать и развешивать у домов кормушки.

День также считается благоприятным для уборки: порядок в доме привлекает благополучие. Несмотря на первые признаки тепла, с полевыми работами спешить не нужно — погода переменчива.

Мужчины в этот день по традиции нередко идут на зимнюю рыбалку. По обычаю, первую пойманную рыбку нужно отдать кошке — чтобы привлечь дальнейшую удачу.

В церковный праздник 26 февраля, как и в любую другую дату, не одобряются ссоры, ложь, зависть, жадность и лень. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи нуждающимся, желать кому-то зла.

Также не приветствуются шумные застолья и злоупотребление алкоголем — ныне Великий пост. Постящимся запрещается употреблять продукты животного происхождения, но главная задача поста — не диета, а очищение души.

По народным приметам на Порфирия Позднего избегают любых посевных работ, особенно запрещается сажать вербу — говорят, что это к серьезным неприятностям. Не рекомендуется заниматься рукоделием и давать деньги в долг — вернуть их, по примете, будет трудно. Оставить грязную посуду на столе сегодня — разгневать домового.

По погоде и поведению птиц в этот день судят о том, какими будут весна и лето. Если туман выпал с утра – будет ненастье. Воробьи летают стаями — весна будет теплой. Грачи прилетели — снег скоро растает. На небе много ярких звезд — к жаркому лету, а если внезапно пошел снег – то к дождливому.

Несмотря на первые признаки потепления, теплые вещи не стоит спешить убирать — за оттепелью еще могут прийти запоздалые морозы.

