Церковне свято 26 лютого: зробіть сьогодні цю корисну справу, щоб залучити добробут

26 лютого згідно з новим календарем православної церкви в Україні згадують Порфирія Газського – архієпископа, відомого своєю твердою вірою та боротьбою з язичництвом.

До святителя Порфирія віруючі звертаються, як до хлопця перед Богом – моляться про зцілення від хвороб, просять здоров'я для рідних, зміцнення віри та наставити на правдивий шлях. Щира молитва в цю дату може принести духовну підтримку та допомогу у важких обставинах.

У народі день називають Порфирій Пізній, а також Пташиний день. Вважається, що в цей час вже повертаються перелітні птахи, їх прийнято підгодовувати та розвішувати біля будинків годівниці.

День також вважається сприятливим для прибирання: лад у будинку приваблює благополуччя. Незважаючи на перші ознаки тепла, з польовими роботами не треба поспішати — погода мінлива.

Чоловіки цього дня, за традицією, нерідко йдуть на зимову рибалку. За звичаєм, першу спійману рибку потрібно віддати кішці – щоб залучити подальшу удачу.

У церковне свято 26 лютого, як і в будь-яку іншу дату, не схвалюються сварки, брехня, заздрість, жадібність та лінощі. Не можна ображати людей і тварин, відмовляти допомоги нужденним, бажати комусь зла.

Також не вітаються галасливі застілля та зловживання алкоголем – нині Великий піст. Постя забороняється вживати продукти тваринного походження, але головне завдання посту — не дієта, а очищення душі.

За народними прикметами на Порфирію Пізнього уникають будь-яких посівних робіт, особливо забороняється садити вербу – кажуть, що це до серйозних неприємностей. Не рекомендується займатися рукоділлям і давати гроші у борг — повернути їх, за прикметою, буде важко. Залишити брудний посуд на столі сьогодні – розгнівати домовика.

По погоді та поведінці птахів у цей день судять про те, якими будуть весна та літо. Якщо туман випав зранку – буде негода. Горобці літають зграями – весна буде теплою. Граки прилетіли – сніг скоро розтане. На небі багато яскравих зірок – до спекотного літа, а якщо раптово пішов сніг – то до дощового.

Незважаючи на перші ознаки потепління, теплі речі не варто поспішати прибирати — за відлигою ще можуть прийти морози, що запізнилися.

