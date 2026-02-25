Церковный праздник 25 февраля: какой особый запрет существует в этот день

25 февраля по новому церковному календарю вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, и его духовный подвиг.

Приметы 25 февраля. Фото: из открытых источников

Святителя Тарасия верующие почитают как покровителя больных людей, сирот, вдов и нищих. К святому обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых недугов, просят укрепить здоровье, избавить от слабости и лихорадки, а также мира и благополучия для семьи.

В народе день называют Тарас Бессонный, или Кумоха. Считается, что именно в это время особенно активна "весенняя лихорадка" — кумоха, поэтому нужно беречь себя, чтобы не заболеть. Также, по народному поверью, если начать лечение серьезного недуга именно в этот день, болезнь вскоре отступит.

25 февраля считается благоприятным днем для милосердия: нужно помогать нуждающимся, подавать милостыню — щедрость обернется семейным благополучием и достатком.

В праздник 25 февраля церковь не одобряет ссоры, ложь, зависть, жадность и лень. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост, тем кто постится, в это время не следует употреблять продукты животного происхождения.

По народным поверьям, на Тараса Бессонного не стоит строить далеко идущие планы и совершать крупные или дорогие покупки — они не принесут радости и быстро испортятся, а задуманное может не сбыться. Не следует отправляться в дальнюю дорогу — путь может оказаться трудным и неблагополучным.

Особый запрет дня связан со сном: в старину верили, что, если уснуть днем или под вечер, можно "наспать" весеннюю лихорадку – ту самую кумоху. Поэтому нужно постараться быть в движении и не отдыхать в светлое время суток.

По приметам этого дня судят о погоде на Пасху, весну и предстоящее лето. Если день пасмурный — к большому половодью. Тепло и солнечно сегодня — лето будет таким же теплым и ясным. Грачи вьют гнезда — скоро установится устойчивое тепло. Вороны громко каркают — к дождливому лету. Если в этот день выпал снег, то неделя перед Пасхой будет ненастной.

