Церковный праздник 24 февраля: что сегодня считается добрым знаком

24 февраля, согласно новому церковному стилю, православные вспоминают обретение главы святого Иоанна Предтечи. Также сегодня в Украине — Национальный день молитвы.

Приметы 24 февраля. Фото: из открытых источников

Сегодня верующие обращаются с молитвами к Иоанну Предтече — у святого просят здоровья для детей, избавления от головной боли и благословения на будущий урожай. Также считается, что святой помогает сохранить мир в семье, поддерживает в трудных ситуациях и помогает вернуться на правильный путь тех, кто страдает от пагубных привычек.

В Национальный день молитвы в Украине в храмах разных конфессий проходят совместные богослужения, во время которых звучат молитвы о мире, силе для воинов и будущем Украины.

В народном календаре день называют Ивановым и связывают его с возвращением перелетных птиц. День подходит для спокойных повседневных дел. Добрым знаком считается увидеть первых скворцов, жаворонков или аистов — их считают символами семейного благополучия и добрых вестей.

В церковный праздник 24 февраля церковь не одобряет ругань, ссоры, ложь, зависть, жадность. Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Так как начался Великий пост, то постящимся запрещается употреблять продукты животного происхождения.

По народным поверьям в Иванов день существует целый ряд запретов: сегодня нельзя брать в руки острые предметы — ножи, ножницы, иглы, даже хлеб нужно ломать руками; запрещено рубить деревья, выкорчевывать пни и разжигать костры; под запретом круглые красные овощи и фрукты – их форма и цвет ассоциируются с усекновенной главой святого.

Не стоит также в этот день петь и танцевать, а также развешивать белье во дворе, чтобы не отпугнуть птиц.

По приметам этого дня судят о том, какой будет весна, лето и даже Пасха. Если синицы поют – скоро наступит тепло. Перелетные птицы вернулись — год будет урожайным. Снег быстро тает — к ранней весне. Яркий месяц ночью — утром жди мороз. Увидеть аиста сегодня — к пополнению в семье.

Считается, что если в этот день пойдет снег, то и Пасха будет холодной, а если день солнечный и сухой — это к ясной Пасхе.

