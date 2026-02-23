Церковный праздник 23 февраля: что обязательно нужно сделать в Чистый понедельник

23 февраля по новому церковному стилю в Украине вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Также в эту дату начинается Великий пост 2026, а сам день в народе получил название Чистый понедельник.

Приметы 23 февраля. Фото: из открытых источников

К святому Поликарпу верующие обращаются как к ходатаю перед Господом, просят о помощи в воспитании детей и исцелении от болезней.

Первый день поста называют Чистый понедельник. Сегодня принято делать большую уборку в доме и готовиться к посту — день символизирует очищение и обновление, в первую очередь мыслей и поступков.

В народе день называют Поликарпов, а также Кислые девки — по поверью, если до поста девушка не обручилась, то "киснуть" ей в девках до самого лета.

В церковный праздник 23 февраля следует особенно следить за словами и поступками. Нельзя ругаться, сплетничать, лгать, желать зла или отказывать в помощи. Также не следует лениться, проявлять зависть, жадность или унывать.

Так как начинается Великий пост, то тем, кто постится, запрещено употреблять продукты животного происхождения — мясо, яйца, молочные и кисломолочные продукты, а также все, что может их содержать (за исключением дней, когда разрешена рыба).

По народным приметам сегодня не стоит пересчитывать деньги после заката – это к нищете, а также носить дырявые вещи — через дырки уходит удача. При уборке нельзя убивать пауков — их считают хранителями дома и финансового благополучия.

По приметам дня можно узнать погоду и когда наступит весна. Если сороки улетели в лес — скоро будет тепло, а если прячутся под крышу — жди метель. Воробьи начали строить гнезда — холодов больше не будет. Слышен стук дятла — к поздней весне. Голуби воркуют — погода будет ясной и хорошей. Туман в это день — лето будет дождливым и сырым.

Народные приметы гласят: какая погода в Чистый понедельник, такой будет и начало весны.

