Церковне свято 23 лютого: що обов'язково потрібно зробити у Чистий понеділок

23 лютого за новим церковним стилем в Україні згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Також цієї дати починається Великий піст 2026, а сам день у народі отримав назву Чистий понеділок.

До святого Полікарпа віруючі звертаються як до хлопця перед Господом, просять про допомогу у вихованні дітей та зціленні від хвороб.

Перший день посту називають Чистим понеділком. Сьогодні прийнято робити велике прибирання в будинку та готуватися до посту – день символізує очищення та оновлення, насамперед думок та вчинків.

У народі день називають Полікарпів, а також Кислі дівки — за повір'ям, якщо до посту дівчина не заручилася, то "киснути" їй в дівках до самого літа.

У церковне свято 23 лютого слід особливо стежити за словами та вчинками. Не можна лаятись, пліткувати, брехати, бажати зла або відмовляти у допомозі. Також не слід лінуватися, виявляти заздрість, жадібність чи сумувати.

Так як починається Великий піст, то тим, хто постить, заборонено вживати продукти тваринного походження — м'ясо, яйця, молочні та кисломолочні продукти, а також все, що може їх містити (за винятком днів, коли дозволено рибу).

За народними прикметами сьогодні не варто перераховувати гроші після заходу сонця — це до злиднів, а також носити діряві речі — через дірки йде удача. При прибиранні не можна вбивати павуків — їх вважають охоронцями будинку та фінансового благополуччя.

По прикмет дня можна дізнатися погоду і коли настане весна. Якщо сороки полетіли в ліс — скоро буде тепло, а якщо ховаються під дах — чекай на хуртовину. Горобці почали будувати гнізда – холодів більше не буде. Чути стукіт дятла — до пізньої весни. Голуби воркують — погода буде ясною та гарною. Цього дня буде йти дощ.

Народні прикмети кажуть: яка погода у Чистий понеділок, такою буде і початок весни.

