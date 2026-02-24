Церковне свято 24 лютого: що сьогодні вважається добрим знаком

24 лютого, згідно з новим церковним стилем, православні згадують здобуття глави святого Іоанна Предтечі. Також сьогодні в Україні є Національний день молитви.

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до Іоана Предтечі — у святого просять здоров'я для дітей, позбавлення від головного болю і благословення на майбутній урожай. Також вважається, що святий допомагає зберегти мир у родині, підтримує в скрутних ситуаціях і допомагає повернутися на правильний шлях тим, хто страждає від згубних звичок.

У Національний день молитви в Україні у храмах різних конфесій відбуваються спільні богослужіння, під час яких звучать молитви про мир, силу для воїнів та майбутнє України.

У народному календарі день називають Івановим та пов'язують його з поверненням перелітних птахів. День підходить для спокійних повсякденних справ. Добрим знаком вважається побачити перших шпаків, жайворонків чи лелек — їх вважають символами сімейного благополуччя та добрих звісток.

У церковне свято 24 лютого церква не схвалює лайку, сварки, брехню, заздрість, жадібність. Не слід відмовляти у допомозі нужденним. Оскільки почався Великий піст, то тим, хто постить, забороняється вживати продукти тваринного походження.

За народними повір'ями в Іванів день існує ціла низка заборон: сьогодні не можна брати до рук гострі предмети — ножі, ножиці, голки, навіть хліб треба ламати руками; заборонено рубати дерева, викорчовувати пні та розпалювати багаття; під забороною круглі червоні овочі та фрукти – їх форма та колір асоціюються з усікненою главою святого.

Не варто у цей день співати та танцювати, а також розвішувати білизну у дворі, щоб не відлякати птахів.

За прикметами цього дня судять про те, якою буде весна, літо і навіть Великдень. Якщо синиці співають – незабаром настане тепло. Перелітні птахи повернулися – рік буде врожайним. Сніг швидко тане – до ранньої весни. Яскравий місяць уночі — вранці чекай на мороз. Побачити лелеку сьогодні – до поповнення у сім'ї.

Вважається, що якщо у цей день піде сніг, то й Великдень буде холодним, а якщо день сонячний і сухий — це до ясної Великодня.

