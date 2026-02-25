Церковне свято 25 лютого: яка особлива заборона існує у цей день

25 лютого за новим церковним календарем згадують святителя Тарасія, патріарха Константинопольського, та його духовний подвиг.

Прикмети 25 лютого. Фото: з відкритих джерел

Святителя Тарасія віруючі шанують як покровителя хворих людей, сиріт, вдів та жебраків. До святого звертаються з молитвами про зцілення від важких недуг, просять зміцнити здоров'я, позбавити слабкості та лихоманки, а також миру та благополуччя для сім'ї.

У народі день називають Тарас Безсонний, або Кумоха. Вважається, що саме в цей час особливо активна "весняна лихоманка" — кумоха, тому потрібно берегти себе, щоб не захворіти. Також, за народним повір'ям, якщо почати лікування серйозної недуги саме в цей день, хвороба незабаром відступить.

25 лютого вважається сприятливим днем для милосердя: треба допомагати нужденним, подавати милостиню – щедрість обернеться сімейним благополуччям та достатком.

У свято 25 лютого церква не схвалює сварки, брехня, заздрість, жадібність та лінощі. Не можна ображати людей та тварин, відмовляти у допомозі. Триває Великий піст, тим, хто постить, у цей час не слід вживати продукти тваринного походження.

За народними повір'ями, на Тараса Безсонного не варто будувати далекосяжні плани і робити великі або дорогі покупки — вони не принесуть радості і швидко зіпсуються, а задумане може не справдитися. Не слід вирушати в далеку дорогу — шлях може виявитися важким і неблагополучним.

Особлива заборона дня пов'язана зі сном: за старих часів вірили, що, якщо заснути вдень або надвечір, можна "наспати" весняну лихоманку – ту саму кумоху. Тому потрібно постаратися бути в русі і не відпочивати у світлу пору доби.

За прикметами цього дня судять про погоду на Великдень, весну та майбутнє літо. Якщо день похмурий — до великої повені. Тепло та сонячно сьогодні – літо буде таким же теплим та ясним. Граки в'ють гнізда – скоро встановиться стійке тепло. Ворони голосно каркають – до дощового літа. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою.

