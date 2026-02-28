Церковный праздник 28 февраля: что сделать, чтобы ваш дом был наполнен здоровьем и благополучием

28 февраля по новому церковному календарю чтят память Василия, монаха-исповедника, который полностью посвятил себя молитве, посту и духовной помощи людям.

В православный праздник 28 февраля к святому Василию верующие обращаются с молитвами о здоровье, укреплении веры, семейном благополучии и помощи в работе. Считается, что Василий покровительствует труженикам, поэтому труд в этот день приносит удачу.

В народной традиции праздник известен как Василий Теплый, ведь по приметам погода в этот день предвещает потепление и близость весны. День считается особенно благоприятным для работы на земле и подготовки к весне и посеву.

В православный праздник 28 февраля церковь не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень, жадность. Не следует обижать людей и животных, желать зла или отказывать в помощи нуждающимся. Продолжается Великий пост.

Работа в доме сегодня приветствуется, но подметать и мыть пол приметы не советуют — чтобы не вымести счастье и здоровье за порог.

"Помоешь пол на Василия — весь год без денег", — говорят в народе.

По старой примете сегодня в дом приносят веточки хвои — считается, что они очищают воздух, укрепляют здоровье и защищают жилище.

По приметам дня предсказывают погоду, начало весны и будущий урожай. Если снег на крыше растаял — жди оттепель. День солнечный — год будет плодородным. Пасмурный день — ночью возможны заморозки. Капель с крыш – весна будет ранней.

Если в этот день идет дождь, то лето тоже будет дождливым, но теплым.

