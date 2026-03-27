Церковне свято 27 березня: що категорично заборонено робити жінкам сьогодні

27 березня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять мучениці Матрони Солунської — святої, яка стала символом незламної віри, витримки та духовної сили. Її життєвий шлях надихає християн уже багато століть, адже вона зуміла вистояти перед жорстокими випробуваннями, не зрікшись своїх переконань. У цей день також згадують давні традиції, звичаї та народні прикмети, яких дотримувалися наші предки.

Матрона жила у Салоніках на межі III–IV століть і була служницею в домі заможної жінки-іудейки. Відомо, що господиня всіляко намагалася змусити її відмовитися від християнської віри, застосовуючи погрози та насильство. Проте дівчина залишалася непохитною. Її неодноразово замикали в темному приміщенні, але щоразу вона дивом звільнялася й продовжувала молитву. Зрештою, через жорстокі побої Матрона померла, залишившись вірною своїм переконанням до кінця.

Після смерті мученицю з пошаною поховали, а згодом на її честь звели храм, куди перенесли її мощі, що вважалися чудотворними. Разом із нею цього дня вшановують і інших святих, зокрема мучеників та преподобних подвижників.

У народній традиції свято має назву Мотря. Вважається, що цей день особливо сприятливий для домашніх справ. Після періоду свят, коли працю обмежували, люди бралися за прибирання, впорядковували оселю, очищали простір від усього зайвого.

Свята Матрона вважається покровителькою жінок і дівчат. До неї звертаються з проханнями про здоров’я дітей, добробут родини, успіх у праці та щедрий врожай. День сприймається як час для оновлення, духовного очищення та зміцнення віри.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що 26 березня православні вшановують особливе свято — Собор архангела Гавриїла, у народі відомий як Гавриїл Благовіст. Цей день нерозривно пов'язаний із Благовіщенням: саме архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку.