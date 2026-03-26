Церковне свято Гавриїла Благовіста: головна заборона цього дня

26 березня православні вшановують особливе свято — Собор архангела Гавриїла, у народі відомий як Гавриїл Благовіст. Цей день нерозривно пов'язаний із Благовіщенням: саме архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку.

Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Тому вставали на світанку, виходили надвір і молилися, після чого йшли до храму. Вважається, що щира молитва цього дня здатна вирішити будь-яку біду якнайкраще.

У народі свято називають Гавриїл Благовіст. Цей день — час відпустити образи, позбавитися темних думок і налаштувати серце на добрий лад. Існує також особливе повір'я: напередодні увечері потрібно виставити на вулицю цебро з водою, а вранці цю воду випити і вмитися нею – кажуть, що вона забирає хвороби.

Церква цього дня закликає уникати сварок, злості, брехні, лінощів та жадібності. Не можна ображати людей, відмовляти у допомозі, зневірятися.

Особливу увагу слід приділяти словам: на Гавриїла кожне сказане слово набуває особливої сили. Тому лихослів'я, злі побажання та негативні розмови — під суворою забороною.

За народними повір'ями, сьогодні не варто розпочинати нові справи, здійснювати покупки, підписувати документи та вести переговори — все це, за прикметою, не принесе успіху. Не рекомендується говорити про гроші — щоб не спричинити фінансових труднощів.

Природа дня підказує, чого чекати від весни, літа та врожаю. Якщо вдарили заморозки – буде врожай ярого хліба, але холод ще протримається. День видався ясним і теплим – фрукти вродять на славу. Сильний дощ пішов до грибного літа.

Пасічники дивляться: якщо вже зацвіла верба — настав час виставляти бджіл на пасіку.

