Церковный праздник Гавриила Благовеста: главный запрет этого дня

26 марта православные чтят особый праздник — Собор архангела Гавриила, в народе известный как Гавриил Благовест. Этот день неразрывно связан с Благовещением: именно архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть.

Приметы 26 марта.

Наши предки верили: в этот день архангел Гавриил спускается с небес, чтобы исполнить людские желания. Поэтому вставали на рассвете, выходили на улицу и молились, после чего шли в храм. Считается, что искренняя молитва в этот день способна разрешить любую беду наилучшим образом.

В народе праздник называют Гавриил Благовест. Этот день — время отпустить обиды, избавиться от темных мыслей и настроить сердце на добрый лад. Существует также особое поверье: накануне вечером нужно выставить на улицу ведро с водой, а поутру эту воду выпить и умыться ею — говорят, что она забирает болезни.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, злобы, лжи, лени и жадности. Нельзя обижать людей, отказывать в помощи, отчаиваться.

Особое внимание следует уделять словам: на Гавриила каждое сказанное слово обретает особую силу. Поэтому сквернословие, злые пожелания и негативные разговоры — под строгим запретом.

По народным поверьям, сегодня не стоит начинать новые дела, совершать покупки, подписывать документы и вести переговоры — все это, по примете, не принесет успеха. Не рекомендуется говорить о деньгах — чтобы не навлечь финансовые трудности.

Природа дня подсказывает, чего ждать от весны, лета и урожая. Если ударили заморозки – будет урожай ярового хлеба, но холода еще продержатся. День выдался ясным и теплым – фрукты уродятся на славу. Сильный дождь пошел – к грибному лету.

Пасечники смотрят: если уже зацвела верба — пора выставлять пчел на пасеку.

