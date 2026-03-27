Церковный праздник 27 марта: что категорически запрещено делать женщинам сегодня

27 марта по новому церковному календарю православные в Украине чтят память мученицы Матроны Солунской — святой, которая стала символом несокрушимой веры, выдержки и духовной силы . Ее жизненный путь вдохновляет христиан уже много веков, ведь она сумела выстоять перед жестокими испытаниями, не отречься от своих убеждений. В этот день также вспоминаются древние традиции, обычаи и народные приметы , которых придерживались наши предки.

Матрона жила в Салониках на рубеже III–IV веков и была служанкой в доме зажиточной женщины-иудейки. Известно, что хозяйка всячески пыталась заставить ее отказаться от христианской веры , применяя угрозы и насилие. Однако девушка оставалась непреклонной. Ее неоднократно запирали в темном помещении, но каждый раз она чудом освобождалась и продолжала молитву . В конце концов, из-за жестоких побоев Матрона умерла, оставшись верной своим убеждениям до конца.

После смерти мученицу с почетом похоронили, а впоследствии в ее честь возвели храм, куда перенесли ее считавшиеся чудотворными мощи . Вместе с ней в этот день чтят и других святых, в том числе мучеников и преподобных подвижников .

В народной традиции праздник называется Мотря. Считается, что этот день особенно благоприятен для домашних дел. После периода праздников, когда труд ограничивали, люди брались за уборку, благоустраивали дом, очищали пространство от всего лишнего.

Святая Матрона считается покровительницей женщин и девушек . К ней обращаются с просьбами о здоровье детей, благополучии семьи, успехе в труде и щедром урожае . День воспринимается как время для обновления, духовного очищения и укрепления веры.

