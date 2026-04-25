Церковне свято 25 квітня: суворі заборони цього дня

25 квітня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Марка. Триває Провідний тиждень — час особливого поминання покійних, молитов за померлих близьких і відвідування кладовищ. У традиціях цієї дати переплітаються церковні та народні звичаї.

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до апостола Марка — просять про міцний шлюб, захист від бід, справедливість і хороший урожай.

У Дідову суботу (померлих предків у народній традиції часто називають "дідами") запрошують померлих родичів на поминальну вечерю. У давнину також влаштовували обряди, спрямовані на "вигнання" хвороб і передчасної смерті. Люди збиралися разом — найчастіше в будинку або на відкритому місці — і голосно викрикували слова, звернені до недуг і бід. Вважалося, що чим сильніші й гучніші ці "погрози", тим вищий шанс відвернути від родини хвороби й зберегти здоров’я на весь рік.

У народі свято також називають Марк Ключник — вірять, що у святого знаходяться "ключі" від весняних дощів: він може як затримати їх, так і послати на землю. Тому особливо ревно молилися про дощ.

У цей день прийнято наводити порядок у домі, позбавлятися від зайвих речей. Дата вважається вдалою для покупок, особливо великих.

У період Фоминого тижня особливо суворо ставляться до пам'яті покійних: вважається великим гріхом погано говорити про покійників або виявляти до них неповагу. Також забороняється відмовляти в допомозі – будь то гроші, їжа або просто добре слово. Засуджуються сварки, грубість, лайка та роздратування, особливо стосовно дітей і літніх людей.

З Марковим днем пов'язують і окремі заборони. Господиням не радять байдикувати — це може призвести до безгрошів'я. Серед інших обмежень: не втручатися в чужі справи та конфлікти, щоб не накликати проблеми у своїй родині; не розповідати про свої плани — задумане може не збутися; не залишати порожні відра — це до фінансових труднощів.

Суворо заборонено лагодити та не ставити паркани — це до посухи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Провідна п'ятниця: суворі заборони та звичаї дня.



