Церковный праздник 25 апреля: строгие запреты в этот день

25 апреля по новому церковному календарю верующие чтят память святого апостола и евангелиста Марка. Продолжается Проводная неделя – время особого поминовения усопших, молитв за умерших близких и посещение кладбищ. В традициях этой даты переплетаются церковные и народные обычаи.

В этот день верующие обращаются с молитвами к апостолу Марку – просят о крепком браке, защите от бед, справедливости и хорошем урожае.

В Дедову субботу (умерших предков в народной традиции часто называют "дедами") приглашают умерших родственников на поминальный ужин. В древности также устраивали обряды, направленные на "изгнание" болезней и преждевременной смерти. Люди собирались вместе – чаще всего в доме или на открытом месте – и громко выкрикивали слова, обращенные к болезням и бедам. Считалось, что чем сильнее и громче эти "угрозы", тем выше шанс отвлечь от семьи болезни и сохранить здоровье на весь год.

В народе праздник также называют Марк Ключник – верят, что у святого находятся "ключи" от весенних дождей: он может как задержать их, так и послать на землю. Поэтому особенно усердно молились о дожде.

В этот день принято наводить порядок в доме, избавляться от лишних вещей. Дата считается удачной для покупок, особенно больших.

В период Фомины недели особенно строго относятся к памяти усопших: считается большим грехом плохо говорить о покойниках или проявлять к ним неуважение. Также запрещается отказывать в помощи – будь то деньги, еда или просто хорошее слово. Осуждаются ссоры, грубость, брань и раздражение, особенно в отношении детей и пожилых людей.

С Марковым днем связывают и отдельные запреты. Хозяйкам не советуют бездельничать — это может привести к безденежью. Среди других ограничений: не вмешиваться в чужие дела и конфликты, чтобы не навлечь проблемы в своей семье; не рассказывать о своих планах – задуманное может не сбыться; не оставлять пустые ведра – это к финансовым трудностям.

Строго запрещено чинить и не ставить заборы – это до засухи.

