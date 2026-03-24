Церковне свято 24 березня: що можна і не можна робити перед Благовіщенням

24 березня православні віруючі, за новим стилем української церкви, відзначають передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці та вшановують пам'ять Захарії Печерського.

Напередодні Благовіщення віруючі вирушають у храм – помолитися Діві Марії, попросити заступництва та прощення. Якщо відвідати церкву не виходить, можна помолитись удома. Також у церквах цього дня в давні часи освячували насіння для посіву.

У народі перед походом до храму існує звичай: треба всією сім'єю тричі обійти будинок з молитвою – вважається, що так можна захистити свою оселю від недоброго.

Оскільки у свято Благовіщення будь-яка праця вважається гріхом, всі невідкладні справи намагаються завершити напередодні. Хазяйки роблять ретельне прибирання в будинку, а всі непотрібні старі речі прийнято спалити.

День у народі називають Артемон-дери полоз: у давнину в цей час сніг уже злежувався і покривався твердим настом, який безжально обдирав полози саней. Хто не встиг пересісти на віз, той ризикував залишитися без транспорту.

Церква цього дня закликає утриматися від лихослів'я, брехні, засудження, заздрощів та лінощів. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір'ями, всі справи, пов'язані зі збиранням та важкою працею, потрібно завершити до обіду. Після полудня не рекомендується: прати, прибирати та шити – це до хвороби; займатися рукоділлям – можна поранитися; сваритися з родичами та підвищувати голос на дітей — до хати прийдуть смуток та сімейні проблеми; влаштовувати галасливі посиденьки — щастя з дому піде.

Також не радять перераховувати гроші та займатися фінансами – це до бідності.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. жайворонок співає — до тепла; випала роса – чекай гарного врожаю проса, а якщо пішов сніг – до врожаю гречки; дощ на Артемона — буде добрий корм худобі.

