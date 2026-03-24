Церковный праздник 24 марта: что можно и нельзя делать перед Благовещением

24 марта православные верующие, согласно новому стилю украинской церкви, отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и чтят память Захарии Печерского.

Накануне Благовещения верующие отправляются в храм — помолиться Деве Марии, попросить покровительства и прощения. Если посетить церковь не получается, можно помолиться дома. Также в церквях в этот день в старину освящали семена для посева.

В народе перед походом в храм существует обычай: нужно всей семьей трижды обойти дом с молитвой — считается, что так можно защитить свое жилище от недоброго.

Поскольку в сам праздник Благовещения любой труд считается грехом, все неотложные дела стараются завершить накануне. Хозяйки делают тщательную уборку в доме, а все ненужные старые вещи принято сжечь.

День в народе называют Артемон-дери полоз: в старину в это время снег уже слеживался и покрывался твердым настом, который безжалостно обдирал полозья саней. Кто не успел пересесть на телегу, тот рисковал остаться без транспорта.

Церковь в этот день призывает воздержаться от сквернословия, лжи, осуждения, зависти и лени. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, все дела, связанные с уборкой и тяжелым трудом, нужно завершить до обеда. После полудня не рекомендуется: стирать, убирать и шить — это к болезни; заниматься рукоделием — можно пораниться; ссориться с родственниками и повышать голос на детей — в дом придут печаль и семейные проблемы; устраивать шумные посиделки — счастье из дома уйдет.

Также не советуют пересчитывать деньги и заниматься финансами — это к бедности.

Наши предки внимательно наблюдали за природой и по приметам дня судили, какой будет погода весной и летом: ночь теплая — весна наступит дружно; жаворонок поет — к теплу; выпала роса — жди хорошего урожая проса, а если пошел снег — к урожаю гречки; дождь на Артемона — будет хороший корм скоту.

