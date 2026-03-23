Церковный праздник 23 марта: к каким запретам в этот день нужно отнестись особенно внимательно

23 марта по новому календарю украинской православной церкви чтят память двух святых Никонов — преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

Приметы 23 марта. Фото: из открытых источников

В православный праздник 23 марта верующие обращаются к святым Никонам: в молитвах к ним просят укрепить веру, дать мужество, терпения и сил вынести все испытания, помощи в преодолении жизненных трудностей.

Никона Сицилийского также почитают как наставника, призывавшего слушаться родителей, следовать Богу и быть примером для других, а у Никона Печерского просят защиты и духовной поддержки.

В народе праздник называют Никонов день и посвящают его очищению и обновлению. С самого утра нужно навести порядок в доме, сменить постель, вынести мусор. Также в старину мыли полы с настоем мяты — считается, что вместе с чистотой в дом приходит благополучие, а мята защищает от злых сил. В это время приводят в порядок участок, начинают весенние работы в саду, сажают яблони, рябину, смородину.

Церковь в праздник 23 марта не одобряет ругань, сквернословие и ссоры, особенно между близкими людьми. Не следует лгать, лениться, осуждать, отказывать в помощи.

В народе есть свои запреты — к ним также относились особенно внимательно. Что нельзя делать 23 марта: оставлять в доме грязь и беспорядок — к потерям; лениться — святой Никон не благоволит бездельникам; обманывать и сплетничать – это к болезням и проблемам в семье.

Особенно остерегаются держать деньги на виду — считается, что это к неожиданным тратам и нищете.

Верят, что чистота в доме и честность в поступках в этот день напрямую влияют на достаток: чем больше порядка — тем больше благополучия.

В народе на Никонов день внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, каким будет лето и ближайшая погода. Если днем тепло, а ночью холодно — погода будет ясной. Первый весенний гром — к дождливому лету. Небо ночью звездное — утром будут заморозки. Вода в реках не прибывает — к жаркому лету. Кошка много спит — к похолоданию.

